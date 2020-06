Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca Podul Nicolae Grigorescu, ”proiect de 6 ani”, este aproape gata și ca va putea fi folosit din aceasta vara. Ea prezinta prinpalele lucrari efectuate, printre care largirea bulevardului la trei benzi și construireaunui pasaj peste Dambovița.”Un…

- Octavian Berceanu, consilier USR in Primaria Capitalei, a postat pe retelele sociale un video in care arata cum ajung materiile fecale din cartierele rezidentiale in canale sau lacuri si de acolo in Dambovita.

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca incepand de vineri se deschid toate parcurile, gradinile publice si cimiterele din Capitala. „De vineri, 15 mai, se deschid toate parcurile, gradinile publice – inclusiv gradina zoologica -, si cimitirele din Capitala. Primaria Capitalei a propus acest…

- Bucureștenii care se ofera voluntar sa fie testați pentru coronavirus vor primi 200 de lei de la municipalitate, prevede un proiect aflat pe ordinea de zi a urmatoarei ședinței de Consiliu General. Primaria a alocat peste 2,2 milioane de lei pentru acest proiect, pentru testarea a 11.000 de persoane.…

- Gabriela Firea a dat detalii, pe pagina sa de socializare, despre cum ar putea bucureștenii sa-și petreaca timpul acasa, fiinin izolare. Primarul general spune ca instituțiile de cultura vor transmite pe paginile lor web redifuzari ale unor spectacole."Teatru, spectacol, lectura, muzee virtuale…

- Primarul general a declarat, marți seara, la un post TV, ca miercuri va avea loc o ședința de Consiliu General pentru a face o rectificare bugetara pentru dotarea spitalelor cu mai multe aparate necesare in tratarea cazurilor de coronavirus.”De maine dimineața, nu se mai lucreaza la Primaria Capitalei.…