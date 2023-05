Stiri pe aceeasi tema

- Sevilla – Juventus 2-1 si Leverkusen – AS Roma 0-0 au fost meciurile din returul semifinalelor Europa League. Au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. A fost spectacol si in returul din semifinalele Conference League. AZ Alkmaar – West Ham 0-1 si Basel – Fiorentina 1-3 au fost meciurile care…

- Azi se joaca returul semifinalelor UEFA Conference League, FC Basel - Fiorentina, 2-1 in tur, și Alkmaar - West Ham, 1-2 in tur. Meciurile nu sunt televizate in Romania, dar vor fi live pe GSP.ro, de la 22:00. ...

- Formatiile FC Basel si West Ham au obtinut victorii, joi seara, in prima mansa a semifinalelor Conference League, informeaza news.ro.FC Basel a invins in deplasare Fiorentina, iar West Ham s-a impus in fata echipei AZ Alkmaar. CITESTE SI Juventus și Sevilla au remizat in semifinalele Ligii Europa,…

- FC Basel a obținut in prelungiri victoria pe terenul celor de la Fiorentina, scor 2-1, in semifinalele UEFA Conference League, in timp ce West Ham s-a impus cu același scor in fața celor de la Alkmaar.

- Fiorentina - FC Basel și West Ham - Alkmaar, turul semifinalelor UEFA Conference League, se joaca astazi, de la ora 22:00. Nicio partida nu va fi televizata, dar ambele vor putea fi urmarite liveTEXT pe GSP.ro. Returul semifinalelor Conference League este programat joia viitoare, de la ora 22:00. ...

- Joi seara a avut loc returul sferturilor din Conference League. AZ Alkmaar a reușit o calificare spectaculoasa dupa ce a pierdut in tur cu scorul de 2-0. Fiorentina a pierdut dar a profitat de avantajul din tur, West Ham a defilat pe teren propriu, in timp ce Basel a avut nevoie de prelungiri pentru

- Prima manșa a sferturilor de finala din Conference League se joaca astazi. Nicio partida nu va fi televizata la TV. Toate vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Partidele retur sunt programate joi, 20 aprilie;Imperecherea pentru semifinale: » Lech Poznan - Fiorentina vs FC Basel…

- Au fost trase la sorti sferturile de finala ale Conference League. Lech Poznan – Fiorentina si Gent – West Ham sint cele mai tari meciuri din a treia competitie inter-cluburi din Europa. De asemenea, echipa care a eliminat-o pe Lazio, Alkmaar, va juca impotriva lui Anderlecht, iar Basel o va intilni…