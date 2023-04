Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Internazionale Milano s-a calificat, miercuri seara, in semifinalele Cupei Italiei, trecand in semifinale de Juventus Torino, informeaza news.ro.Dupa ce in tur, la Torino, scorul a fost 1-1, in retur, miercuri, Inter s-a impus cu 1-0. A marcat Dimarco, in minutul 15. Fii la curent…

- Ons Jabeur a abandonat, iar Iga Swiatek s-a calificat in finala la Stuttgart.Jucatoarea tunisiana Ons Jabeur a abandonat sambata in semifinalele turneului Porsche Tennis Grand Prix, de la Stuttgart, iar adversara ei, Iga Swiatek, s-a calificat in finala turneului, informeaza News.ro. Fii la…

- Formatia Al Sharjah, antrenata de Cosmin Olaroiu, s-a calificat, vineri, in finala Cupei Presedintelui in Emiratele Arabe Unite, trecand in semifinale de Ajman, informeaza news.ro.In turul semifinalelor, scorul a fost 2-1 pentru Al Sharjah. Returul s-a terminat 1-1, dupa prelungiri. Fii la…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Echipa FC Nantes a invins, miercuri seara, cu scorul de 1-0, formatia Olympique Lyon, si s-a calificat in finala Cupei Frantei. FC Nantes este detinatoarea titlului, potrivit news.roUnicul gol al meciului a fost marcat de Blas, in minutul 57. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Athletic Bilbao, scor 1-0, intr-un meci din etapa a 25-a din La Liga, informeaza news.ro.FC Barcelona s-a impus prin golul lui Raphinha, din minutul 45+1 si ramane lider in clasament, cu 65 de puncte, cu 9 mai mult decat Real…

- Echipa saudita Al Hilal Riad s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal, gazduita de Maroc, dupa ce a invins surprinzator formatia braziliana Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 3-2 (2-1), marti seara, la Tanger, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Formatia Internazionale Milano a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Atalanta, si s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…