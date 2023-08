Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda, principalul producator european de blana de vulpe, a inceput sa sacrifice peste 100.000 de vulpi și nurci, dupa descopeirea mai multor focare de gripa H5N1 in fermele de blana din Finlanda, au anunțat miercuri autoritatile, potrivit AFP, noteaza Agepres.„Un ordin de sacrificare a fost emis…

- Epidemie de gripa aviara: Finlanda elimina 120.000 de vulpi și nurciFinlanda, principalul producator european de blana de vulpe, a inceput sacrificarea a 120.000 de vulpi si de nurci pentru a stavili o epidemie de gripa aviara care a afectat fermele de blana, au anuntat miercuri autoritatile, potrivit…

- Mai multe pasari moarte au fost gasite in zona Vadso, parte a comitatului Finnmark din Norvegia, in timp ce țara se confrunta cu un focar record de gripa aviara in acest an, care a ucis mii de pasari, potrivit autoritaților. Gripa aviara a circulat in Europa in ultimii ani, ducand la sacrificarea in…

- Norvegia si Finlanda se confrunta in acest an cu un numar record de focare de gripa aviara, care au ucis mii de pescarusi si alte specii de pasari, au pus in pericol efectivele de animale si au restrictionat calatoriile in unele zone, au anuntat oficiale din cele doua tari scandinave, transmite Reuters.Gripa…

- Autoritațile din statul brazilian Parana, in care se afla cei mai mulți crescatori de pasari de curte din Brazilia, au anunțat marți ca au declarat o urgența de sanatate din cauza depistarii de cazuri de gripa aviara la pasarile salbatice.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca se inmulțesc cazurile de gripa aviara la mamifere, ceea ce ar putea ajuta virusul sa se adapteze și sa se raspindeasca "mai usor" in rindul oamenilor. OMS face apel ca guvernele sa ia masuri ca sa protejeze populația. "Virusurile gripei aviare se…

Este alerta veterinara in Polonia, dupa ce zeci de pisici au fost infectate cu gripa aviara. Sursa virusului este necunoscuta, iar felinele bolnave au fost confirmate in orașe diferite.