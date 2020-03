Finlanda scoate armata în stradă. Drumurile spre Helsinki au început să fie blocate Guvernul finlandez a decis miercuri sa instituie o blocada de trei saptamani a regiunii din jurul Helsinki, epicentrul epidemiei de coronavirus in Finlanda, pentru a-i impiedica pe oameni sa calatoreasca si sa raspandeasca virusul in alta parte a tarii. Dar vineri, decizia inca astepta aprobarea parlamentului, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Traficul a inceput sa fie blocar spre seara pe autostrazile ce duc in afara regiunii capitalei, Uusimaa, in timp ce politia bloca benzile de circulatie cu stalpi si garduri, a informat presa locala. Intre timp, la Helsinki continua dezbaterea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

