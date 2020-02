Finlanda incepe lupta cu fake news din scoala primara. Si da rezultate

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul național de sanatate și bunastare din Finlanda a confirmat primul caz de coronavirus din țara. Este vorba despre o femeie in varsta de 32 de ani din Wuhan, care a ajuns in Finlanda, dupa ce in aceeasi zi a calatorit si la Ivalo, un sat din regiunea Laponiei de Nord. Femeia a dezvoltat…

- Filantropul George Soros a anuntat ca va investi 1 miliard de dolari pentru a finanta o noua retea globala de universitati, conceputa special pentru a promova valorile liberale si viziunea sa asupra unei societati deschise, informeaza The Guardian.

- Polițiștii de frontiera ruși au arestat un barbat care a creat o granița falsa cu Finlanda pentru a pacali patru migranți ca au ajuns in Uniunea Europeana, arata The Guardian. Escrocul le-a inscenat victimelor sale o intreaga aventura, dupa ce i-a taxat cu peste 10.

- Pe 30 noiembrie 1939 a inceput probabil cel mai rușinos razboi din istoria Uniunii Sovietice – razboiul cu Finlanda.In dupa-amiaza zilei de 30 noiembrie 1939, aviația sovietica a lansat primul atac aerian impotriva capitalei finandeze Helsinki. Bombardierele DB-3b ale celei de-a 3-a escadrile a regimentului…

- Primul interconector nou de gaze naturale din Europa din ultimul deceniu, care va lega din ianuarie Finlanda si Estonia, va slabi influenta Gazprom asupra regiunii Marii Baltice si ar putea determina reducerea preturilor, a anuntat miercuri operatorul gazoductului Balticconnector, transmite Reuters,…

- A pune capat anexarii Crimeii si a face ca peninsula sa revina in componenta Ucrainei este posibil doar cu conditia solidaritatii internationale, iar Occidentul ar trebui sa inteleaga de ce Federatia Rusa a capturat peninsula Crimeea, a declarat sambata seful Statului Major al armatei ucrainene,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ironizat miercuri apelurile care se fac auzite tot mai frecvent în Europa la reducerea dependentei de energiile fosile si mai ales de gaz, una din principalele marfuri de export ale Rusiei, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Îndemnat sa se pronunte,…

- Un elev de la Liceului Special „Moldova" Targu Frumos, specializat pe deficiente de vedere, a participat la Jocurile Europene Paralimpice de tineret din Finlanda, echipa Romaniei din care a facut parte clasandu-se pe locul al IV-lea. Elevul Fusa Ioan Gheorghe din clasa a IX-a, a fost coordonat de profesorul…