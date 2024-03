Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci de mii de disponibilizari de la inceputul anului – o medie de 1.000 pe zi in primele doua luni ale anului 2024. Reduceri care afecteaza giganții tehnologici și micile startup-uri, de la San Francisco la Tel Aviv. Dar au un numitor comun minim: reducerea costurilor pentru a se concentra pe…

- Ministrul Cercetarii, Bogdan Ivan, a declarat vineri ca in Parlament este o lege, impotriva deepfake, care vine cu niste reglementari foarte clare pentru acele persoane sau companii care genereaza continut fals, iar pana in aprilie vom avea aceasta lege, pentru ca se afla deja pe ordinea de zi la Camera…

- Avocado, caci despre el este vorba, și-a gasit locul in farfuriile romanilor alaturi de omleta, la micul dejun, ca gustare intre mese, ca garnitura la masa de pranz sau in salatele servite la cina. Alimentul care ajunge in cantitați tot mai mari pe mesele romanilor Cifrele confirma pasiunea romanilor…

- Samsung a reușit sa pastreze o surpriza pentru evenimentul de lansare Galaxy Unpacked unde a lansat seria Galaxy S24. Chiar daca știam cam totul despre noile telefoane inainte de acest eveniment, am avut parte de un produs neașteptat pe scena din San Jose: intelul de monitorizare a sanatații Galaxy…

- Pe site-urile multor Inspectorate pentru Situații de Urgența sunt afișate liste cu agenții economici din categoria turism care funcționeaza cu autorizație de securitate la incendiu.Este suficient sa cautați pe Google "Lista autorizații de securitate la incendiu emise de Inspectoratul pentru Situații…

- Organizația din spatele ChatGPT, OpenAI, s-a aliat cu fostul director al Google, Eric Schmidt, și a lansat un program de granturi in valoare totala de 10 milioane de dolari, pentru cercetatori, studenți și laboratoare academice și non-profit, care fac cercetare in inteligența artificiala.

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters. Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care detine Google, este…

- Peisajul global al liberei exprimari s-a confruntat cu probleme grave in 2023. Pana și democrațiile deschise au impus restricții pentru a combate o gama de riscuri precum discursul urii, dezinformarea, extremismul și perturbarile publice, scrie Foreign Policy, conform Rador Radio Romania.Legea Serviciilor…