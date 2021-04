Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a confirmat decizia ministerului de a elimina pensiunile de la finanțarile pentru afaceri non-agricole în mediul rural, pe perioada 2021-2022, el reclamând ca unii dintre beneficiarii de fonduri UE au scos pensiunile din circuitul turistic și le-au transformat…

- Politic Președintele PSD Teleorman Adrian Gadea, in conferința de presa/ Planul Național de Redresare și Reziliența, printre subiectele discutate martie 9, 2021 13:50 Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), eliminarea gratuitații pentru transportul elevilor, programul de transport public…

- Comisia pentru invațamant din Camera Deputaților anunța prin vocea președintelui Natalia Elena Intotero (foto) organizarea unei dezbateri cu tema „Educația in Planul Național de Redresare și Reziliența”, in ziua de miercuri, 3 martie, in intervalul orar 14.00-16.30. In cadrul dezbaterii se…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, vor putea obține noi finanțari printr-un mecanism UE susținut de gigantul IT Google cu 20,5 milioane de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține în anul 2021 tot mai multe credite bancare cu garanții de stat prin IMM Invest, IMM Leasing Echipamente și Utilaje și alte programe de garantare ca urmare a deciziei recente a Comisiei Europene de prelungire a Cadrului Temporar…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, despre situația in care se afla educația din Romania, in contextul redeschiderii școlilor in format fizic, menționand probleme existente, dar și ca exista posibilitatea de a aduce școlile romanești „in secolul XXI” prin cele 30 de miliarde de euro, bani europeni,…

- Premierul Florin Citu afirma ca banii pe care ii va atrage Romania prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta vor ajuta la redresarea economiei, afectata de criza sanitara. Fondurile vor merge catre investiții, digitalizare și reforme, a mai adaugat prim-ministrul.

- Investițiile în firme fintech la nivel european au fost în total de circa 4 miliarde de euro, în prima jumatate a anului trecut, potrivit unui raport Tech.eu. Cele mai multe investiții le-au primit firmele din Marea Britanie și Germania. Citește continuarea pe StartupCafe.ro