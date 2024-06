Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL Mario De Mezzo a caștigat alegerile pentru funcția de primar al Slatinei, anunțul fiind facut inca de azi-noapte, cand alaturi de susținatorii sai a pornit pe strazile Slatinei. Primarul in funcție Emil Moț (PSD) a postat un mesaj, luni-dimineața, pe Facebook.

- Candidatul PSD pentru functia de primar al municipiului Baia Mare, Doru Dancus, viceprimar cu atributii de primar interimar, a anuntat, luni, pe pagina sa de socializare ca a castigat alegerile locale. Conform numaratorii paralele, acesta a fost a totalizat cu 2.000 de voturi peste candidatul PNL, Ionel…

- Candidatul PNL la Primaria municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a caștigat alergerile pentru funcția de primar, conform unei numaratori paralele efectuate de partidul liberal. El a sarbatorit victoria alaturi de sute de persoane pe strazile orașului. Intr-o declarație de presa, Mario De Mezzo a subliniat…

- Dancuș Ioan Doru, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare, saluta inițiativa studenților baimareni de a organiza o dezbatere publica intre candidații la Primaria Baia Mare. Demersul Ligii Studenților „Pintea Viteazul” este considerat laudabil și o demonstrație de implicare…

- „Dragi buzoieni, Va anunț oficial ca voi candida la funcția de primar al municipiului Buzau. Am acceptat sa candidez din partea Partidului Național Liberal, intrucat acest partid imi susține convingerile politice și, mai mult, am certitudinea ca imi va susține in Consiliul Local, proiectele pe care…