- Melina Logan, 27 de ani, din Carolina de Nord, se confrunta cu mai multe acuzații, dupa ce a furat mașina de test drive, din Miami, și, cu poliția pe urme, a facut accident, apoi s-a aruncat de pe un pod, arata videoclipul inregistrat luna trecuta, difuzat de Fox News.Pe 9 mai, Logan a sosit la reprezentat…

- Aeroportul Internațional Chișinau de comun cu Politia de Frontiera a Republicii Moldova și Autoritatea Aeronuatica Civila a Republicii Moldova informeaza ca masurile privind accesul limitat in terminalul aeroportuar sint prelungite cu inca 30 zile calendaristice. Aceste masuri sint necesare pentru a…

- Un sofer de 67 de ani care a fost prins conducand cu 139 de kilometri pe ora, nu a oprit la semnalul politistilor, a fugit, a lovit un autoturism si a mers pe contrasens, a fost amendat si i s-a suspendat permisul pentru 300 de zile, informeaza, sambata, IPJ Dambovita. Politistii au inregistrat, vineri,…

- Femeia, aflata la cumparaturi intr-un supermarket din Shanghai, China, a salvata, dupa ce a fost prinsa in in scara rulanta de la mijloc in jos, relateaza postul TVBS News și portalul Sohu. Ea a fost grav ranita și a avut nevoie de grefa de piele.Incidentul s-a petrecut pe 4 aprilie, in supermarketul…

- Politistii din Timiș au oprit cu focuri de arma o masina care transporta 8 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica. Doar cinci dintre migranți și șoferul mașinii au fost prinși de polițiști, restul fiind cautați dupa ce au reușit sa fuga, transmite site-ul local Tion.Urmarirea…

- Un barbat este cercetat de oamenii legii și risca sa fie privat de dreptul de a conduce pe o perioada de un an. Acesta in timp de conducea un camion pe traseul Chișinau- Leușeni, fara a se asigura a ieșit la depașire și era cat pe ce sa se loveasca frontal cu o Mazda condusa de o femeie.

- Un copil de opt ani care traversa o strada din Alba Iulia pe trecerea pentru pietoni a fost lovit de un autoturism care se deplasa in spate si al carui sofer nu a oprit. Tatal victimei a anuntat Politia cu privire la accident. Soferul implicat, o femeie, a fost gasit si este cercetat penal, potrivit…

- Șoferul unui Ferrari și-a distrus mașina de lux de 300.000 de euro intr-un accident pe un drum cu limita de viteza de 30 km/h, in nordul Londrei, intr-un accident in care a fost implicat și un Mercedes, relateaza Daily Mail.Fotografii care arata epava unui Ferrari 296 GTB negru, cu portbagajul deschis,…