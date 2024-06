Mai multe localități din județele Botoșani și Suceava, afectate de furtună In județul Botoșani, furtuna din aceasta dupa-amiaza a doborat mai mulți copaci pe șosea și a rupt cabluri electrice. Pagube s-au produs in localitațile Tudora, Coșula, Vladeni, Cristești, iar in municipiul Botoșani mai multe mașini aflate intr-o parcare risca sa fie avariate de un copac care sta sa se prabușeasca. Pentru inlaturarea pericolelor intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani și ai Serviciilor Voluntare, precum și echipele distribuitorului de energie electrica. Probleme similare s-au inregistrat și in municipiul Falticeni, din județul Suceava. Județele Botoșani… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

