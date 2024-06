ISJ Constanta: A treia sesiune de formare a Ambasadorilor SAVE la Constanta (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 iunie 2024, specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog CPECA Constanta din cadrul Agentiei Nationale Antidrog au desfasurat activitati de informare cu privire la prevenirea consumului de droguri si de promovare a alternativelor sanatoase de petrecere a timpului…

- Camera de Comerț Americana in Romania (AmCham Romania) anunța organizarea celei de-a 3-a ediții a Forumului Economic SUA – Romania, in premiera la Washington, D.C. in data de 20 iunie 2024, pentru a promova Romania ca destinație pentru investițiile americane. Forumul Economic SUA – Romania: Parteneriat…

- Romania isi intareste relatiile bilaterale cu Turcia atat in domeniul securitatii sociale, cat si pentru consolidarea pietei din ambele tari. Simona Bucura Oprescu, ministrul roman al Muncii si Solidaritatii Sociale, a semnat la Ankara impreuna cu Vedat Is khan, ministru al Muncii si Securitatii Sociale…

- O delegație de 23 de elevi din clasele a XI-a A și B, specializarea matematica-informatica, de la Colegiul Național “Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț, a pornit intr-un stagiu de practica de trei saptamani in orașul Granada din Spania. Aceasta experiența de formare este dedicata domeniului programarii…

- Compania bistrițeana Datacor va construi anul acesta o a treia hala in parcul industrial Bistrița Sud. Este vorba despre o investiție de doua milioane de euro, realizata in parteneriat cu CEC Bank. Bogdan Bilegan, CEO și acționar Datacor, a precizat pentru Ziarul Financiar ca producatorul bistrițean…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Sulina , alaturi de Asociatia "Cu drag din Sulina", Asociatia "Copii pentru Viitor" si Asociatia "Myrtidiotissa" contribuie la educarea si dezvoltarea comunitatii locale prin intermediul proiectului "Pranzul Comunitar Cu drag din Sulina. In cadrul acestui program,…

- Cadrele didactice de la Școala Gimnaziala din Viișoara au participat zilele trecute la un curs de formare profesionala tocmai in Italia. Este vorba despre patru cadre didactice de la școala din Viișoara care au fost prezente in perioada 18-22 martie la Roma in cadrul unui proiect Erasmus+ Cele patru…

- Luni, 11 martie 2024, in sala mare a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, s-a derulat diseminarea activitații transnaționale care a avut loc la Barcelona, in perioada 19 – 24 februarie 2024. Workshop-ul „Schimb de bune practici in domeniul incluziunii, toleranței și diversitații cu privire la adulții…