Stiri pe aceeasi tema

- Restaurante inchise ANPC a inchis temporar mai multe restaurante de pe Aeroportul Otopeni in urma unui control, potrivit unui mesaj publicat pe o rețea de socializare de consultantul in domeniul confidențialitații datelor Tudor Galoș. „A venit ANPC la aeroport și a inchis tot ce e crașma. Mancați și…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, vineri, ca au desfasurat in ultima perioada mai multe actiuni de control, la nivelul intregii tari, pentru a verifica modul de respectare a prevederilor legale privind siguranta jucariilor, inclusiv la comertul online (analiza site-urilor de prezentare si publicitate).…

- Un proiect de Ordin al Autoritatii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) prevede ca vanzatorii din piețe sa se conformeze unor reguli de etichetare similare cu cele aplicate in supermarketuri, transmite Antena 3."Este necesara o informare cat mai clara a consumatorilor pe etichetele produselor…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 1.000 de operatori economici care vand fructe si legume, iar 360 de tone au fost retrase temporar de la comercializare, dupa ce echipele de control au gasit produse cu mucegai si depozitate in spatii pline de praf,…

- Comisarii pentru protectia consumatorilor au aplicat amenzi in valoare de peste 45.000 de lei si au oprit temporar de la comercializare mai multe loturi de produse din carne de pui in care a fost confirmata prezenta bacteriei Salmonella, in urma unor controale realizate in magazine, la nivel national,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj, a desfașurat, in ultima luna, o variata activitate de verificare a modului in care operatorii economici respecta legislația in vigoare referitoare la protecția consumatorilor, in conformitate cu tematicile de control stabilite la nivelul…

- Aproape 200 sute de statii de carburant din reteaua OMV Petrom au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in toata tara, in doua zile. Aproape 200 de benzinarii din rețeaua OMV Petrom au fost controlate de ANPC in toata țara, in doua zile. S-au dat amenzi…