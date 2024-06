Canicula a pus la pământ și fotovoltaicele. Duduie importurile de energie Temperaturile de peste 30 de grade Celsius au taiat semnificativ din producția de energie din panouri fotovoltaice, astfel ca aceasta a ajuns la o medie, ziua, de circa 550 MWh, din peste 1.600 MW putere instalata. Pentru ca vantul mai bate doar accidental, iar un reactor de la Cernavoda a fost tras pe dreapta, Romania […] The post Canicula a pus la pamant și fotovoltaicele. Duduie importurile de energie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța vreme extrema in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteo de cod galben și cod portocaliu de furtuni și canicula. Iata ce zone sunt vizate.

- Desi suntem abia la inceputul verii, in prima saptamana a lunii iunie, weekendul ce urmeaza va fi unul de foc in Romania. Primul val de canicula din aceasta vara aduce temperaturi de 39 de grade la umbra, valori specifice lunii august! Meteorologii anunța ca nu scapam de episodul de canicula nici saptamana…

- Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate indeosebi dupa-amiaza și seara, cand vor fi averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, in Maramureș, Transilvania, in jumatatea de nord a Moldovei precum și la munte, și doar pe alocuri in restul zonelor. Pe arii…

- Temperaturile medii in Romania sunt in acest moment de circa 20 de grade Celsius, dar exista un loc in țara noastra unde zapada este inca prezenta. Peisajul este cu adevarat senzațional, dar nu este deschis inca publicului. Zapada de 4 metri in luna mai Unde poate fi zapada atat de mare in luna mai,…

- In prima zi de Paște, consumul de energie electrica a scazut sub 3000 MW, cel mai mic de cand Transelectrica ofera date interactive de masurare (2007). Consumul național de energie electrica din rețele a scazut duminica dupa-amiaza, in prima zi de Paște, sub incredibilul prag de 3.000 MW, potrivit…

- Vremea se schimba radical. Furtuna Renata va lovi Romania. Temperaturile surprinzatoare, cu 15 – 17 grade mai mari decat in mod normal, sunt inceputul unei veri extreme, spun meteorologii. Ne asteapta un dus rece, adus din nordul Europei de furtuna Renata. „Canicula de aprilie a adus temperaturi neobisnuit…

- Incepand de joi, un front atmosferic va cuprinde Romania și va aduce ploi, furtuni locale și intensificari ale vantului. Astfel ca vremea va fi extrem de rece pentru aceasta perioada. Valorile maxime, care in acest moment sunt in jur de 30 de grade, nu vor mai depași 10…15 grade, chiar și mai puțin…

- Chiar și dupa incheierea crizei energetice, Europa ramane in mare masura dependenta de importurile de energie, cu dependența fața de Rusia fiind inlocuita de dependența de alte țari, conform unei analize efectuate de Asociația Energia Inteligenta (AEI) pe baza datelor furnizate de Eurostat, citate de…