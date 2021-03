Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen sunt "hotarati sa continue" strategia colectiva de achizitionare de vaccinuri de catre Uniunea Europeana, atacata recent in special in Germania, a anuntat vineri presedintia franceza,…

- Decizia vine ca urmare a creșterii alarmante a numarului de noi cazuri de coronavirus care a dus la impunerea carantinei generale in sud-estul Angliei și a capitalei, Londra. Senatoarea Șoșoaca cere imunitate in fața legii pentru avocați. In statutul partidului AUR scrie altceva Londra și sud-estul…

- Istoricul Niall Ferguson, care preda la Universitatea Stanford, prezice un boom economic în 2021, dupa sfârșitul pandemiei.Specializat în domeniul economic, el a prevazut și instalarea pandemiei de coronavirus la începutul anului 2020. Dintr-o perspectiva istorica însa,…

- Compromisul facut de Consiliul European pentru a împiedica Polonia și Ungaria sa blocheze bugetul european este un cadou formidabil care le-a fost facut acestora: ar fi mai bine sa fim fermi în fața acestor doua țari incorecte care, prin respingerea valorilor democratice comune, amenința…

- Statiunile de schi din Franta au decis sa dea in judecata guvernul pentru a putea mentine in functiune telescaunele in perioada Sarbatorilor de sfarsit de an, iar cel mai inalt tribunal administrativ din tara a inceput miercuri audierile, transmite Bloomberg, citata de agerpres . Guvernul francez a…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a aparat vineri guvernul in fața acuzațiilor ca Franța se indreapta spre un regim autoritar, dupa protestele violente de la Paris, spunand ca „nu suntem Ungaria, Turcia sau altele!”, relateaza Politico.