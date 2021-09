Stiri pe aceeasi tema

- Ion Caramitru, care a murit pe 5 septembrie la 79 de ani, va fi inmormantat astazi, pe Aleea Actorilor din Cimitirul Bellu din București, in jurul orei 13.00. Mai inainte, corpul neinsuflețit al marelui actor a fost depus la Biserica Visarion. Cortegiul funerar va ajunge in jurul orei 12.00 la Teatrul…

- Un fost ministru din Afganistan, Sayed Saadat, s-a mutat in Germania, anul trecut, in speranța ca va avea un trai mai bun. Acum, dupa un an, barbatul livreaza mancare cu bicicleta, in Leipzig. Sayed Sadat spune ca mulți din țara sa de origine l-au criticat pentru faptul ca a acceptat sa fie livrator…

- Se anunța petrecere mare la mijlocul lunii septembrie in showbiz-ul romanesc! Liviu Varciu și iubita sa, Anda Calin sarbatoresc creștinarea micuțului lor, pe care l-au botezat insa in urma cu un an. Liviu Varciu a dat lovitura. Ce se pregatește sa faca, fanii se vor bucura La marele eveniment vor fi…

- Printesa Maria, sotia Principelui de Liechtenstein Hans-Adam al II-lea, a incetat din viata sambata la varsta de 81 de ani, dupa ce a suferit un atac cerebral la inceputul acestei saptamani, a anuntat Casa de Liechtenstein intr-un comunicat.Printesa Maria a suferit un atac cerebral miercuri si a decedat…

- Adela Popescu a devenit mamica pentru a treia oara! Chiar daca vedeta abia aștepta sa iși stranga in brațe bebelușul, aceasta a trecut prin momente de cumpana la naștere, așa ca le-a povestit tuturor ce s-a intamplat, de fapt. Adela Popescu, dezvaluiri fara perdea: ‘Ma intrebam ce a fost in capul meu’…

- George Mihaița a fost implicat intr-un accident rutier, in Capitala, in cursul serii de miercuri, 30 iunie! Conform primelor informații transmise de catre oamenii legii, marele actor ar fi fost prins baut la volan, cu o alcoolemie de 1.05 mg/l. De asemenea, artistul in varsta de 72 de ani ar fi ramas…

- Venetia si Budapesta ar putea fi plasate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO aflat in pericol, in timp ce portul comercial din Liverpool (Liverpool Maritime Mercantile City) și-ar putea pierde locul in lista, din cauza dezvoltarii sale prea rapide, avertizeaza UNESCO. Aceste recomandari ale organelor…

- Un adevarat maraton pentru viata s-a desfasurat in acest week-end la Iasi datorita gestului impresionant de marinimie al parintilor unei copile de doar 13 ani, alaturi de profesionalismul si daruirea medicilor ieseni. Puterea si empatia pentru a accepta un astfel de gest salvator de vieti intr-unul…