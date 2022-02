Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a disputat dupa masa la Baza 2 abia primul test al anului. Poate si de aceea pofta de a marca a alb-violetilor a fost mare. Echipa pregatita de Nicolae Croitoru s-a impus cu 7-0 in fata divizionarei C CSC Dumbravita, formatie care s-a prezentat insa cu un lot de doar 16 jucatori.…

- Retele sociale sociale s-au dovedit extrem de daunatoare pentru doi tineri din Dambovita, care „au agatat” o fata cu care si-au dat intalnire. Nu au intuit, insa, ca discutiile le-au purtat cu iubitul fetei, care i-a asteptat pe cei doi cu mai multi prieteni.

- Ronny Rosenthal (58 de ani), fost atacant cu o contribuție importanta la titlul caștigat de Liverpool in 1990, a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta despre legatura sa de sange cu Romania, despre experiențele alaturi de fotbaliști romani și despre profilul tanarului jucator roman

- Perla roș-albaștrilor și-a multiplicat de aproape 6 ori valoarea de piața in ultimul an și a ajuns pe poziția 149 in ierarhia celor mai bine cotați fotbaliști nascuți in 2002 FCSB are in curte un adevarat diamant. Numele lui: Octavian Popescu. ...

- Perla roș-albaștrilor și-a multiplicat de aproape 6 ori valoarea de piața in ultimul an și a ajuns pe poziția 149 in ierarhia celor mai bine cotați fotbaliști nascuți in 2002 FCSB are in curte un adevarat diamant. Numele lui: Octavian Popescu. ...

- Federația Romana de Volei a organizat de curand o selecție pentru formarea lotului național de speranțe a Romaniei. La acțiunea desfașurata la Centrul Olimpic de la Izvorani au luat parte 49 de jucatori, printre care și doi tineri de la LPS Suceava, este vorba de interul Ioan Verciuc și centrul Alexandru…

- Carantina impusa la nivel mondial in pandemie a schimbat statisticile in privinta celor care sufera de diverse afectiuni in zona spatelui, din cauza pozitiei in care lucreaza de acasa, din pat sau de la birou.

- Polițiștii de investigații criminale au identificat și saltat de acasa principalii banuiți in cazul unui furt din locuința, doi tineri de 22 și 25 de ani, in urma unor descinderi care au avut loc in aceasta dimineața in municipiul Focșani. „Din cercetari a reieșit ca, in noaptea de 27/28 august a.c.,…