Dupa ce a incetat starea de alerta, ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, a inceput sa ii demita pe directorii direcțiilor de sanatate publica care au fost pe perioada pandemiei. Una dintre cele mai spectaculoase schimbari a avut loc ieri la București. Medicul de familie Oana Nicolescu, fina fostului ministru al Educației, Monica Anisie, care a condus Direcția de Sanatate Publica București in ultimii doi ani, adica in perioada pandemiei, a fost demisa de ministrul Sanatații de la conducerea DSP București. In locul sau, Alexandru Rafila a impus-o pe Luminița Cristina Pelin care a mai condus…