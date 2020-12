Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un nou weekend in care activitatea cinematografelor din Statele Unite si Canada a fost profund afectata de pandemia de COVID-19, filmul "Monster Hunter", produs de studioul Sony, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 2,2 milioane de dolari obtinute din 1.736 de…

- Productia Screen Gems a avut incasari de 2,2 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Cand Lt. Artemis si soldatii sai loiali sunt transportati intr-o noua lume, ei intra intr-o batalie disperata de supravietuire impotriva unor dusmani cu puteri incredibile. Filmul este bazat pe jocul video realizat…

- Pelicula ''Let Him Go'', distribuita de Focus Features, a reusit sa scoata intr-o oarecare masura din amortire box-office-ul nord-american, obtinand incasari estimate la 4,1 milioane de dolari in primul sau weekend de proiectii pe marile ecrane, informeaza Reuters. In aceste vremuri…

- Thrillerul horror „Come Play” a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de putin peste 3,1 milioane de dolari, potrivit news.ro.In ciuda totalului modest inregistrat, filmul a generat incasari peste asteptari. Analistii au estimat ca primul weekend va insemna…

- Potrivit Variety, lungmetrajul a avut cei mai multi spectatori in Dallas si in statul New York, chiar daca cinematografele din metropola sunt inca inchise. Regizat de Jacob Chase, cu Gillian Jacobs si John Gallagher Jr. in distributie, „Come Play" are in centru doi parinti care incearca sa isi protejeze…

- Thrillerul de actiune "Honest Thief", produs de compania Open Road Films, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 2,35 milioane de dolari, obtinute in urma proiectiilor realizate in 2.502 de cinematografe, potrivit datelor transmise…

- Filmul de actiune „Honest Thief”, cu Liam Neeson in rol principal, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend.Lungmetrajul regizat de Mark Williams are in centru un celebru hot de banci, care decide sa se predea, insa este inselat de doi agenti FBI, potrivit news.ro.…

- Filmul ”The War With Grandpa”, lansat in acest weekend in Statele Unite, a obtinut incasari de 3,6 milioane de dolari la box-office-ul nord-american din 2.205 de sali de cinematograf. ”The War With Grandpa”, o comedie cu Robert De Niro despre razboiul dintre un septuagenar viclean si nepotul sau pentru…