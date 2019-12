Filmare rară. Cum a prins un lup o căprioară în Munţii Apuseni VIDEO Muntii Apuseni reprezinta o zona propice pentru dezvoltarea acestei specii de animal salbatic. El se comporta atat ca vanator cat si ca necrofag, fiind un important factor in pastrarea echilibrului natural. Acolo unde lupii au fost exterminati, indiferent de motive, a avut loc o prabusire a echilibrului ecologic. Acest lucru a facut necesara reintroducerea sa in multe din tarile care il eliminasera. Lupul mananca aproape orice fel de vietate, de la broaste si larve, iepuri, parsi si alte animale mici, la mistret, cerb, magar domestic, boi si chiar ursi. In cautarea hranei ei pot parcurge… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

