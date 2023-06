FILAJ LA GABI STAN: EI AU SCUFUNDAT PIRANHA!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca evenimentul a avut loc sambata dimineata, pe timpul unei secvente de antrenament care a presupus traversarea Bratului Borcea cu mijloace blindate amfibii. “In cadrul acestor activitati a fost inregistrat un eveniment soldat cu…

- Incident la un exercițiu militar in Romania – un blindat Piranha 3 s-a scufundat in timp ce militarii incercau sa traverseze brațul Borcea. MApN confirma incidentul Un transportor blindat de tip Piranha 3C s-a scufundat in Bratul Borcea in timpul exercitiului multinational ”Saber Guardian 23”, a anuntat,…

- Ministerul Apararii a venit cu precizari in urma apariției unui videoclip in care un transportor blindat al Armatei a fost surprins in timp ce se scufunda in brațul Borcea, in timpul unui exercițiu desfașurat in weekend sub egida NATO.

- Un transportor blindat de tip Piranha 3C s-a scufundat in Bratul Borcea in timpul exercitiului multinational "Saber Guardian 23", a anuntat, marti, Ministerul Apararii Nationale, care a precizat ca niciun membru al echipajului nu a fost ranit. O comisie ancheteaza cum s-a produs incidentul. Ministerul…

- Un TAB Piranha 3 s-a scufundat in Dunare, in timpul exercițiilor militare NATO. Incidentul care a fost surprins pe camerele video a avut loc in urma cu doua zile, in localitatea Burdușani. Blindata s-a scufundat in timp ce militarii incercau sa traverseze brațul Borcea, transmite Digi 24. Vehiculul…

- Poliția il cauta pe Darius Valcov pentru a pune in executare mandatul de arestare in urma condamnarii de șase ani primita astazi. Fostul ministru al Finanțelor a fost condamnat la șase ani de inchisoare in dosarul in care era acuzat de trafic de influența și spalare de bani, iar decizia este definitiva.…

- „La data de 2 mai 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat, de 46 de ani”, anunța Poliția Capitalei. „La acest moment se desfașoara activitați specifice,…

- Un angajat al Direcției Generale a Finanțelor Publice Alba, anchetat pentru luare de mita, a apelat la CEDO. El a solicitat sa se stabileasca daca inregistrarea in baza careia a fost acuzat este legala și poate fi proba la dosar. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit, printr-o hotarare…