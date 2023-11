Stiri pe aceeasi tema

- Ivanka Trump va trebui sa depuna marturie intr-un dosar de frauda in afaceri intentat impotriva tatalui și fraților ei, a decis vineri, 27 octombrie, un judecator din New York, informeaza BBC News.Anterior, ea a incercat sa evite marturia in fața instanței, argumentand ca s-a mutat din oraș și nu mai…

- ”Sunt blocat aici pentru ca am de a face cu o procuroare generala corupta, care comunica cu Departamentul Justitiei la Washington pentru a ma tine ocupat”, a tunat fostul presedinte republican miercuri in fata presei care-l astepta in afara salii de sudieri a Palatului de Justitie din Manhattan, la…

- ”Ma duc la tribunal maine (luni) dimineata, pentru ca sa ma bat penttru numele si reputatia mea”, a anuntat miliardarul duminica seara tarziu intr-un mesaj postat pe platforma sa de socializare, Truth Social, in care o catalogheaza pe procuroarea generala a New Yorkului drept ”corupta”, iar pe judecatorul…

- Un judecator din New York il considera pe Donald Trump responsabil de frauda. Ar fi depus declaratii financiare false, mai bine de un deceniu. Decizia judecatorului Arthur Engoron vine cu cateva zile inaintea procesului civil in care sunt implicati biroul procurorului general din New York si fostul…

- Donald Trump si doi dintre copiii sai, Donald Trump Jr si Eric Trump, au fost declarați marți de un judecator din New York responsabili de „frauda” financiara „repetata” in anii 2010 in evaluarea activelor Organizatiei Trump, chiar inainte de inceperea luni a procesului civil in acest caz, transmite…

- Donald Trump si doi dintre copiii sai, Donald Trump Jr si Eric Trump, au fost declarați marți de un judecator din New York responsabili de „frauda” financiara „repetata” in anii 2010 in evaluarea activelor Organizatiei Trump, chiar inainte de inceperea luni a procesului civil in acest caz, transmite…

- Procurorul general al statului New York (echivalentul procurorului general regional), Letitia James, a transmis sute de pagini de documente acuzatoare catre instanta suprema locala pentru a sustine plangerea civila pe care a depus-o in septembrie 2022 si prin care cere daune de 250 de milioane de dolari…