Kira Hagi, in cel mai importat rol al sau. Fiica ”regelui” va juca intr-un film despre viața lui George Enescu, unde o va inruchipa pe prințesa Alice Cantacuzino. Filmarile pentru lungmetrajul ”Enescu-Geniul și Prințesa” s-au incheiat, pelicula urmand sa aiba premiera la anul. Tanara actrița ce are un nume moștenit uriaș, depune toate eforturile ca acest nume sa fie unul onorabil și in lumea artistica. Artista plastica și actrița, absolventa a Academiei de Film din New York și a Școlii Britanice din București, cu aptitudini CIE Advanced Level in Arta și Design, a punctat mai multe roluri, pe scena…