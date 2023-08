Stiri pe aceeasi tema

- Partenera lui Christian Atsu, Marie-Claire Rupio, spune ca "spera ca numele lui sa nu dispara niciodata", la sase luni de la moartea sa tragica.Intr-un interviu in exclusivitate pentru BBC Radio 5 Live, Rupio a vorbit despre fostul mijlocas de la Newcastle United si Ghana, care si-a pierdut viata…

- 56 de migranți din Siria, Bangladesh, Irak, Eritreea și Etiopia au incercat, luni, sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin vamile Nadlac II și Nadlac I din județul Arad, ascunsi in doua automarfare și o autoutilitara, informeaza Poliția de Frontiera.La vama Nadlac II, in urma verificarii unui TIR…

- Cutremur in Turcia , inregistrat marți, 25 iulie. Seismul a fost masurat ca avand 5.7 grade pe scara richter dupa primele informații.Turcia este o țara situata intr-o zona seismica activa, unde se intalnesc mai multe placi tectonice. La inceputul anului, Turcia a fost zguduita de doua cutremure majore,…

- Partenera de viața a lui Keo, Alexandra Pavel sau Misty, cum este cunoscuta in lumea muzicii, a povestit pentru Click! cateva detalii despre viața lor de familie, cariera muzicala și rolul de mama pe care il are. ”Ce sa fac, am inceput sa ies la evenimente. Problema mea este ca nu reușesc sa fiu constanta,…

- Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care lupta impotriva armatei turce din 1984, a anuntat ca pune capat unui armistitiu unilateral pe care l-a decretat in februarie, dupa cutremurele devastatoare care au zguduit Turcia și Siria.

- Adi Vasile știe sa se bucure de momentele simple, așa cum poate fi o plimbare in parc. Doar ca, atunci cand ai omul potrivit langa tine, astfel decurge ziua. Nu spunem noi acest lucru, ci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro cu antrenorul de handbal și partenera sa sunt graitoare.

- In februarie a.c., doua cutremure devastatoare au avut loc in Turcia și Siria. Conform specialiștilor, cutremurul inițial, care a avut loc la 6 februarie, a creat o mișcare de deplasare „laterala spre stanga” de-a lungul liniei de falie din estul Anatoliei, forțand terenul aproximativ de la est la vest.…