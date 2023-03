Stiri pe aceeasi tema

- Celia este adepta schimbarilor de look chiar dupa o lunga perioada de timp. Cantareața a decis sa-și schimbe culoarea parului, astfel ca s-a lasat pe mana specialiștilor și dupa o vizita in salonul de infrumusețare a ajuns la culoarea mult dorita. Iata cum arata acum Celia!

- Cristina Belciu se numara printre cele mai frumoase romance, avand și un public numeros pe rețelele de socializare. Fiind considerata și Monica Bellucci de Romania, ea și-a facut o schimbare de look, odata cu venirea primaverii.

- Un tata traiește cu dorul in suflet pentru ca este ținut departe de fetița lui. Catalin nu iși gasește liniștea și a povestit prin ce momente grele trece. Ce a marturisit barbatul, cu ochii in lacrimi, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Fiica, mama și tatal, oameni religioși, au fost gasiți impușcați mortal in curtea casei lor din Pennsylvania. Ei s-au omorat pe rand, ca parte a unui pact de crima și sinucidere incheiat cu cateva luni inainte.

- Roxana Ciuhulescu a facut o schimbare de look in acest weekend. Prezentatoarea s-a lasat pe mainile unui , iar rezultatul este pe gustul sau. Ea a optat pentru cateva șuvițe și bucle, iar chipul ii este pus in evidența.

- Au trecut șase ani de cand a murit Ioan Gyuri Pascu, iar, in urma lui, a lasat-o pe Ana Iarina, fiica lui cea draga. De-a lungul timpului, aparițiile discrete nu au lasat prea multe detalii la iveala despre tanara. Cu ce se ocupa fiica artistului.

- Razvan Simion nu vrea sa-i cumpere mașina fiicei sale, deși are o relație foarte buna cu cei doi copii, pe care ii are din fosta casnicie.Ianca, fiica lui, a implinit 18 ani și vrea sa studieze in strainatate.Razvan Simion nu vrea sa-i cumpere mașina fiicei sale. Tanara acum vrea sa plece sa studieze…