Stiri pe aceeasi tema

- Kely Nascimento a postat, duminica dimineata, in ziua de Craciun, o fotografie cu familia lui Pele adunata la Spitalul Albert Einstein, unde Regele fotbalului este internat pentru tratamentul cancerului de colon. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Kely Nascimento, una dintre fiicele lui Pele, a postat vineri, pe Instagram, un mesaj din spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, Brazilia, in care este internat legendarul brazilian, care sufera de cancer la colon, informeaza News.ro . „Continuam aici, cu lupta si cu credinta. Inca o noapte impreuna”,…

- Pele (82 de ani) se afla in continuare in spital, iar starea lui s-a inrautați. Familia fostului mare fotbalist brazilian este la spital, alaturi de acesta, ar Kely Nascimento, fiica sa, a publicat o fotografie cu cei doi. Fiica lui Pele, fotografie in spital alaturi de aceasta „Continuam aici, luptand…

- Una dintre fiicele lui Pele, Kely Nascimento, a postat pe rețelele de socializare un mesaj din spitalul in care este internat legendarul brazilian. Fiica lui Pele s-a fotografiat in timp ce il inbrațișeaza pe fostul mare fotbalist și a impartașit momentul cu urmaritorii sai de pe rețelele de socializare.…

- Una dintre fiicele lui Pele, Kely Nascimento, a postat in social media un mesaj din spitalul in car este internat legendarul brazilian. "Continuam aici, cu lupta si cu credinta. Inca o noapte impreuna", a notat femeia pe Instagram, alaturi de o fotografie. Zilele trecute, medicii de la Spitalul Albert…

- Vești proaste din spitalul in care se afla internat celebrul brazilian Pele. Medicii au decis ca este mult prea riscant sa-l trimita acasa de sarbatori in condițiile in care starea lui de sanatate este precara. Una dintre fiicele fostului fotbalist, Kely Nascimento, le-a transmis fanilor sa se roage…

- Alice Cavaleru este activa in mediul online și impartașește cu fanii momentele importante din viața sa. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand soția lui Vladimir Draghia a distribuit o imagine alaturi de mezina familiei, Alegra.

- Brazilianul Pele, legenda fotbalului mondial, a fost internat miercuri la spitalul Albert Einstein din Sao Paulo. Potrivit ESPN, starea de sanatate a lui Pele (82 de ani) este cel putin ingrijoratoare. Conform aceleiasi surse, Pele ar avea "corpul umflat, ar prezenta insuficienta cardiaca si o stare…