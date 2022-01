Fiica lui Mussolini a murit la 99 de ani Astazi a fost inmormantata la Catedrala San Sepolcro din Acquapendente, provincia Viterbo din Italia, fiica neligitima a lui Benito Mussolini, Elena Curti care a incetat din viața la varsta de 99 de ani. Benito Amilcare Andrea Mussolini, pe numele intreg, a fost premierul – sau altfel și mai la obiect spus, conducatorul fascist al Italiei – intre anii 1922 și 1943. El a bagat Italia in cel de-al Doilea Razboi Mondial alaturi de Germania lui Adolf Hitler, facand din Bel Paese o ținta pentru atacurile aliaților.Asta a dus, in final, la caderea dictaturii fasciste mussoliniene și la moartea lui.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

