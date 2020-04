Stiri pe aceeasi tema

- Floyd Mayweather are din nou probleme in familie: fiica sa a ajuns in arest, dupa ce ar fi injughiat o femeie, vineri, intr-o criza de gelozie, anunta site-ului american de stiri stabloid, TMZ.

- Incidentul a avut loc la locuinta din Texas a rapper-ului Kentrell DeSean Gaulden, 20 de ani, cunoscut ca YoungBoy Never Broke Again sau ca NBA YoungBoy. Iyanna ar fi avut o relatie cu Kentrell DeSean Gaulden, care ar fi fost rupta la finalul anului trecut. Victima, Lapattra Lashai Jacobs, este mama…

- Iyanna Mayweather, fiica de 19 ani a boxerului Floyd Mayweather, a fost retinuta, sambata, dupa ce a injunghiat o femeie de 25 de ani, informeaza dailymail.co.uk.Incidentul a avut loc la locuinta din Texas a rapper-ului Kentrell DeSean Gaulden, 20 de ani, cunoscut ca YoungBoy Never Broke Again…

- Iyanna Mayweather (19 ani), fiica legendarului boxer Floyd Mayweather, a fost arestata sambata in Statele Unite, dupa ce ar fi injunghiat o alta femeie. Fiica lui Mayweather a fost reținuta de polițiști și plasata in arest in Texas, informeaza publicația americana TMZ, aceeași care a anunțat tragicul…

- O femeie din București a mers la Poliție și și-a reclamat fiica și pe iubitul acesteia, intorși din Franța, ca nu respecta izolarea la domiciliu. Procurorii au deschis dosar penal pe numele celor doi. Potrivit unui comunicat al Parchetului Judecatoriei Sectorului 2, o femeie a mers, joi, la Secția 7…

- Caz incredibil in județul Timiș: o femeie de 41 de ani a stat legata cu lanțuri la picioare si inchisa in casa. Este bolnava psihic, iar tatal, care are 80 de ani, sustine ca nu o poate stapani. Atentie, informatii care va pot afecta emotional!

- O femeie în vârsta de 47 de ani a disparut de 2 zile fara veste. Rudele acesteia o cauta cu disperare dupa ce aceasta a ieșit din casa joi, 6 februarie, și nu s-a mai întors, transmite Știri.md. Femeia pe nume Violeta Harabari locuieșteîn satul Cucioaia,…

- Pentru prima data, in fruntea Garzii Civile din Spania a fost numita o femeie, a anuntat vineri intr-un comunicat guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, transmit AFP si EFE potrvit AgerpresMaria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga,…