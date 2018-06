Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul de 45 de ani are un singur copil biologic. O mandrețe de fata, pe nume Hailie Scott Mathers, in varsta de 22 de ani, care in curand va fi absolventa a Universitații Michigan. Cum arata și ce planuri are de viitor urmașa lui Eminem? Eminem are o fiica de 22 de ani Ei bine, Hailie e, in primul…

- Eminem a reacționat in sfarșit la zvonurile starnite de Nicki Minaj cum ca cei doi ar forma un cuplu. In timpul concertului din cadrul festivalului Boston Calling Music, Eminem i-a distrat pe spectatori strigand pe scena “Baby, voi fi acasa diseara”. Apoi rapper-ul și-a indreptat atenția catre public…

- A terminat liceul de chimie, un profil care nu i-a deschis portile in viata. Vreme de peste 30 de ani a fost receptioner la hotel. Astazi, plimba o pusca, imbracat in haine militare. Si este pozat, zilnic, de mai multe ori decat viseaza vedetele autohtone. Se numeste Mircea Harastasean și este soldat…

- Khalid a mai adaugat pe lista un show puternic la Billboard Music Awards, iar piesa de rezistența a spectacolului a fost „Love lies”, single creat in colaborare cu Normani. Dupa ce a primit cinci nominalizari la Grammy in februarie, Khalid ne-a explicat de ce festivitațile din acest an au fost atat…

- Sir Anthony Hopkins nu a pastrat legatura cu unica sa fiica, Abigail si face declarații pline de cruzime precum celebrul personaj din Tacerea Mieilor. Actorul a marturisit ca au trecut 20 de ani de cand nu a mai vorbit cu unica sa fiica, Abigail.

- Starea de sanatate a Iuliei, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, se imbunatațește rapid, informeaza BBC . Iulia și tatal sau au fost internați cu aproape patru saptamani in urma, dupa ce au fost otraviți cu agentul neurotoxic Noviciok.

- La 6 luni de cand a devenit mama pentru prima oara, Serena Williams și-a uimit fanii cu cea mai noua declarație – vrea al doilea copil. Tenismena a adus-o pe lume pe fiica sa, Alexis Olympia, pe 1 septembrie 2017, iar acum vorbește despre posibilitatea de a ramane din nou insarcinata. Intr-un interviu…