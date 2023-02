Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de sanatate par sa se inmulțeasca de la o zi la alta in cazul Irinei Deaconescu și al familiei ei. Soția lui Cristi Manea a dezvaluit ca dupa ce ambele ei fetițe au fost bolnave, a ajuns și ea sa prezinte aceleași simptome.

- Lenna Horvath se confrunta cu probleme grave de sanatate, iar vedeta sta la pat de opt zile. Recent, Lenna Horvath, a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul nasului și a marturisit ca ii este mult mai greu acum sa se refaca deoarece are și firele. Iata cum se simte vedeta!

- Denisa Filcea a trecut prin momente dificile in acest weekend, asta pentru ca soțul ei nu s-a simțit deloc bine, iar vedeta a fost alaturi de el la fiecare pas. Denisa Filcea este din ce in ce mai activa pe contul ei personal de Instagram și impartașește cu fanii fiecare moment din viața ei. Iata ce…

- Fanița Modoran trece prin momente grele, iar ea a povestit ce se intampla in familia ei in aceste momente. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a marturisit ca tatal ei se confrunta cu grave probleme de sanatate și nu este bine deloc. Iata ce dezvaluiri a facut…

- Cristina Șișcanu a decis sa nu o mai duca pe fiica sa la gradinița o perioada. Aceeași decizie a fost luata și de Anca Serea pentru copiii sai. Cele doua vedete au decis sa iși țina copiii acasa din cauza cazurilor de gripa din ultima perioada. Anca Serea a anunțat ca fiica sa, Leah, nu va mai merge…

- Octavia Geamanu a ținut intotdeauna la ritualul de somn, așa ca nici macar mariajul cu Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, nu a determinat-o sa faca o schimbare. In ultima perioada, vedeta Antenei 1 se confrunta cu provocari, aparute probabil din cauza situației neplacute pe plan profesional…

- Gabriela Cristoiu trece prin momente grele! Bruenta din showbiz-ul romanesc se confrunta cu probleme grave de sanatate. In urma cu puțin timp, ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care a ajuns de urgenta la spital. Care este starea sa de sanatate in aceste momente.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Brigitte Pastrama a dezvaluit faptul ca s-a confruntat cu probleme grave de sanatate. Vedeta a avut inceput de diabet, iar asta a facut-o sa slabeasca foarte tare. Iata ce a pațit bruneta, dar și cum se simte in aceste momente, dupa ce a trecut prin momente foarte…