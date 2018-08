Fii vigilent! Piraţii cibernetici îţi pot afla PAROLA după căldura tastelor recent atinse Potrivit unui articol publicat pe blogul din Romania al producatorului de solutii de securitate Eset, echipa de cercetatori au rugat 30 de utilizatori sa introduca 10 parole diferite, atat puternice, cat si slabe, cu ajutorul a patru tastaturi externe obisnuite.



"Utilizand o camera termica, cercetatorii au scanat apoi caldura reziduala ramasa pe tastele recent atinse. In cea de-a doua etapa, au apelat la opt non-experti in domeniu, care, in calitate de 'adversari', au fost rugati sa reconstituie setul de taste folosite, din datele termografice - lucru pe care l-au realizat cu succes.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

