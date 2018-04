Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care efectueaza o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, a fost primit de regele Abdullah al II-lea bin al-Hussein, in cadrul discutiilor fiind confirmat interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperarii in domeniul apararii. "In vizita oficiala pe care o fac…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua, in perioada 28 aprilie 2 mai, o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, in vederea participarii la reuniunea Procesul Aqaba. In acest context, va fi primit de Majestatea Sa, Regele Abdullah al II lea bin al Hussein, la Palatul Regal din Aqaba, si…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua, in perioada 28 aprilie - 2 mai, o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, in vederea participarii la reuniunea "Procesul Aqaba", se arata intr-un comunicat de presa remis sambata AGERPRES de Biroul de presa al ministerului. Potrivit…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut marti convorbiri oficiale cu omologul sau croat, Damir Krsticevic, in cadrul discutiilor fiind analizate posibilitatile de intensificare a cooperarii in domeniu dintre cele doua state. Potrivit unui comunicat al MApN, cei doi oficiali au trecut in revista…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost axate…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca se doreste completarea escadrilei de F 16 cu inca patru avioane, iar in viitor se intentioneaza cumpararea a inca 36 de astfel de aeronave. Fifor spune ca, deocamdata, s-a intrebat in SUA daca exista posibilitatea acestei achizitii,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit cu președintele companiei Lockheed Martin, companie americana și constructor aerospațial de prim rang, specializata in domeniul militar, al securitații și al tehnologiilor avansate.