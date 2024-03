Rusia susţine că a ucis sute de soldaţi ucraineni cu o „bombă cu vid”. Reacţia Ucrainei Rusia spune ca a ucis pana la 300 de soldati ucraineni cu o asa-numita "bomba cu vid", intr-o afirmatie pe care Ucraina a numit-o rapid ca fiind o prostie, informeaza News.ro, care preia CNN.Seful adjunct al Statului Major General al Fortelor Armate Ruse i-a spus ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, in timpul unei intalniri, ca pana la 300 de soldati au fost ucisi "ca urmare a unei lovituri precise a unei munitii aeriene", a declarat sambata Ministerul Apararii al Rusiei.Purtatorul de cuvant al Serviciului de Informatii pentru Aparare al Ucrainei, Andri Iusov, a declarat pentru CNN ca afirmatiile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incursiunile si raidurile aeriene s-au multiplicat in ultimele zile si intervin in timp ce rusii sunt chemati la urne - incepand de vineri si pana duminica - intr-un scrutin prezidential care garanteaza o realegere triumfala a lui Vladimir Putin, scrie news.ro.Garda Nationala rusa (Rosgvardia) a anuntat…

- Pe 12 martie, luptatorii Legiunii „Libertatea Rusiei”, „RDK” și „Batalionul Siberian” au anunțat ca au intrat pe teritoriul de frontiera al Rusiei, militarii unitaților de voluntariat au publicat un apel și un videoclip cu presupusa prezența. a personalului militar pe teritoriul Federației Ruse și impușcaturi…

- Noaptea trecuta, in șase regiuni din Rusia au fost raportate atacuri cu drone, la Belgorod, Reazan, Breansk, Voronej, Leningrad și Kursk. In urma atacurilor, trei persoane au suferit rani, iar pe teritoriul unei rafinarii de petrol a izbucnit un incendiu. {{736100}}Potrivit guvernatorilor regiunilor…

- Doua persoane au fost ranite, marți, dupa ce o drona ucraineana a lovit cladirea primariei din orașul Belgorod, a anunțat șeful regiunii, Viaceslav Gladkov, pe canalul sau de Telegram, relateaza agenția de presa rusa RIA Novosti.

- Oficialii ruși din regiunile Moscova, Kursk, Tula, Voronej, Belgorod și Nijni Novgorod au raportat atacuri cu drone peste noapte, susținind ca cel puțin 25 de vehicule aeriene ucrainene ar fi fost interceptate. Totuși, rușii au recunoscut ca s-au produs explozii la instalațiile petroliere din orașul…

- Luptatori din Legiunea Rusa pentru Libertate, Corpul Voluntar al Rusiei și Batalionul Siberian au intrat in unele regiuni rusești „in cadrul unei operațiuni comune”, anunța cele trei grupari pro-ucrainene. Informația a fost confirmata și de serviciile secrete ucrainene. Exista relatari despre lupte…

- In mod ciudat, in discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski s-a strecurat ceva din retorica inamicului sau, Vladimir Putin, este de parere analistul Mark Galeotti. Intr-un editorial publicat in The Spectator, Galeotti face referire la un decret recent al liderului de la Kiev privind „Teritoriile…

- Comisia Electorala Centrala din Azerbaidjan l-a inregistrat pe actualul șef de stat Ilham Aliev in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din țara, a anunțat serviciul de presa al CEC. Aliyev a fost inregistrat prin decizia ședinței de simbata a comisiei, a precizat serviciul de presa, potrivit…