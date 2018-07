Fiecare zi aduce o nouă creștere a ratelor la credite Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele de consum în lei cu dobânda variabila, a sarit la 3,39%, cea mai mare valoare începând cu februarie 2014, dupa ce în urma cu un an nivelul era de 0,87%. Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare cu dobânda variabila, a crescut la 3,46%, maxim al ultimilor patru ani, iar cei la noua și 12 luni au urcat la 3,48%, respectiv la 3,52%. Ultimul raport al BNR, care a urcat deciziei de menținere a dobânzi-cheie la 2,50%, arata… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

