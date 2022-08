Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, este ignorat de catre Agenția Naționala de Integritate (ANI) deși trebuia de mult timp sa fie scanat și tras pe linie moarta. In ultima declarație de avere postata pe site-ul ANPC, președintele…

- Antrenorul echipei FC U 1948 Craiova, Marius Croitoru, s-a aratat dezamagit de infrangerea suferita, vineri seara, in partida cu Petrolul Ploiesti, scor 0-1. ”E greu sa-mi gasesc cuvintele dupa acest meci. De fapt, nu un meci, o opera: Moartea fotbalului in mai multe acte. Singurul vinovat sunt eu pentru…

- Un nou studiu arata ca barbații prezinta un risc mai mare de a face cancer comparativ cu femeile, in principal din cauza diferențelor biologice. Mult timp acest aspect a fost pus pe seama modului de viața mai dezechilibrat al barbaților: consumul de tutun, de alcool, chiar unele profesii care implica…

- Datoria suverana a crescut semnificativ din cauza pandemiei. Datoria guvernamentala la nivel global a crescut cu 13 puncte procentuale, la 97% din PIB, in 2020. In tarile in curs de dezvoltare, finantele publice aflate deja sub presiune se confrunta cu un risc crescut din cauza gradului de indatorare…

- Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR), comisarul șef de poliție Mihai Covaliu, joaca de-a v-ați ascunselea cu veniturile obținute anual de la Ministerul de Interne și forul olimpic, dar, soția sa a scos la vedere ce bani intra in conturile familiei Covaliu. Covaliu, mult mai bine…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta toleranta zero pentru violenta domestica, precizand ca nu exista nicio explicatie pentru fapta agresorilor. Ea afirma ca in primele trei luni ale anului, au fost emise peste 2.400 de ordine de protectie provizorii si mai mult de 4.100 de ordine de protectie…

- In ultimele decenii, incluziunea si egalitatea de gen sunt tot mai invocate in mediul corporate la nivel global, insa realitatea spune ca exista suficiente aspecte care merita imbunatatite. Cum se vede acest lucru pe piata de capital?