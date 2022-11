Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de aproape doua luni din Tulnici, a fost lovita accidental, luni, de sora sa, cu un an mai mare, care s-a jucat cu o foarfeca. Copila a ajuns in coma la Spitalul Judetean Focsani, iar ulterior a fost transferata cu un elicopter SMURD la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, potrivit…

- Potrivit IPJ Cluj, tanarul de 23 de ani, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe directia Huedin spre Oradea, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un ansamblu de vehicule (cap tractor si semiremorca), care era condus din sensul opus de catre un barbat in varsta…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Cenad a ajuns la spital dupa ce a fost mușcat de mai mulți caini. „La data de 20 octombrie, in jurul orei 23:00, polițiștii orașului Sannicolau Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 45 de ani, […] Articolul Barbat atacat…

- Mama și bunica minorului au scapat cu rani ușoare. S-a intamplat in satul Bratia din Vale, mai exact intr-o curba periculoasa. Tatal de 49 de ani a pierdut controlul direcției de mers și a ajuns in afara carosabilului. Echipajele medicale n-au mai putut face nimic pentru a-l salva, iar copilul de 3…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din Braila a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din Iași dupa ce s-a urcat pe un vagon de tren si s-a electrocutat. Din nefericire, acesta a suferit arsuri importante pe o suprafața mare a corpului dar și fracturi in urma caderii de la inalțime. „Pacient in varsta…

- O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat miercuri, 27 iulie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Iasi - Pisa (Italia), a unui pacient nou-nascut aflat in stare grava.Echipa…

- Baiețelul, in varsta de șase ani ranit in holul Primariei Capitalei, este in stare grava cu leziuni cerebrale, in secția de terapie intensiva a Spitalului de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”. O echipa multidisciplinara face toate investigațiile necesare in vederea stabilirii conduitei terapeutice…

- Alexandru Arșinel este internat in spital, iar medicii nu se pot pronunța inca in privința șanselor de externare, mai ales ca actorul are o varsta inaintata. Arșinel a mai avut probleme de sanatate, in 2013, cand a primit un rinichi ”peste rand” la Cluj, din partea profesorului Mihai Lucan, prelevat…