Fetiţă răpită dintr-un mall din SUA, găsită după cinci ani de căutări O fata care a fost rapita in 2018 dintr-un mall din Washington a fost gasita cinci ani mai tarziu in Mexic. Ea s-a reintors in SUA. FBI a oferit o recompensa de 10.000 de dolari pentru informații care sa duca la recuperarea lui Aranza Maria Ochoa Lopez. Copila care acum are opt ani a fost gasita de autoritațile din Michoacan, Mexic, in luna februarie. Ea a fost dusa in SUA de agenții speciali ai FBI, a anunțat filiala din Seattle a biroului.

O fetița de opt ani rapita dintr-un centru comercial din SUA in 2018 a fost gasita in siguranța in Mexic, cinci ani mai tarziu de la dispariție. Fotografia cu Aranza Maria Ochoa Lopez a fost virala pe TikTok.

