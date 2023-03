Fetiță de 4 ani, ținută ostatică în beci de propriul tată! Micuța, salvată de trupele speciale - Scene șocante, în Neamț Scenele groazei au avut loc in comuna Savinești din județul Neamț. Acolo au intervenit mai multe echipaje de mascați, polițiști și un negociator. Barbatul de 64 de ani amenința oamenii legii ca iși va lovi fiica de 4 ani cu toporul. Alaturi de agresor mai era un barbat de 90 de ani.Mascații de la Acțiuni Speciale l-au imobilizat la timp pe tatal agresiv, dupa care polițiștii au intervenit sa salveze copila care țipa de frica in beci. In aceeași incapere mai era și concubina de 32 de ani a agresorului. Cele doua erau ținute in bezna și in condiții inumane.Apelul la 112 a fost dat de catre mama… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

