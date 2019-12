Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 11 ani a ajuns in coma la Spitalul din Ramnicu Valcea, dupa ce tatal ei a condus baut sambata și s-a rasturnat cu mașina in Baile Govora. Ambulanța Valcea nu a putut ajunge la timp pentru ca micuța sa fie preluata de elicopterul SMURD trimis sa o duca in București. In apararea lor, reprezentanții…

- Un tata din Valcea si-a bagat fetita in varsta de 11 ani in coma, dupa ce s-a rasturnat cu masina, conducand beat. Cei doi se aflau in trafic, pe DJ 649, in zona Ștrandului din Baile Govora, cand barbatul a pierdut controlul volanului, a facut o manevra brusca, a intrat intr-un gard si s-a rasturnat…

- Accident ruier grav la Baile Govora, in zona ștrandului. Un autoturism s-a rasturnat, iar din primele informații un minor este in stare grava, cu traumatism cranio-cerebral sever. Copilul este inconștient. La fața locului intervn Pompierii militari cu o ambulanța și o autospeciala de stingere cu modul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea va deschide un nou punct de lucru in comuna Bunesti, cu iesire la Drumul National 67, pentru a reduce timpii de raspuns la solicitari, au anuntat, joi reprezentantii institutiei potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, noul punct de lucru a fost…

- O fetita de 12 ani din comuna Barbatesti, judetul Valcea, a murit joi dimineata, cel mai probabil intoxicata cu monoxid de carbon. Primarul a acuzat medicii de pe ambulanta ca l-au consultat pe fratele copilei si l-au dus pe spital, dar pe aceasta au refuzat sa o ia. Cei de la ambulanța au negat, a…

- Șase persoane au fost ranite, vineri, dupa impactul dintre un microbuz și un TIR produs in localitatea Tatarani, din județul Valcea.Pompierii din Valcea au intervenit, vineri, in localitatea Tatarani, comuna Babeni, la un accident rutier in care au fost implicate un micribuz de transport persoane…

- Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, un barbat de 37 de ani din Bistrita, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Calea Moldovei, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus de un tanar de 17 ani si a intrat in coliziune cu acesta,…

- 'Pentru perioada iulie 2019 - septembrie 2020, valoarea contractului este de 159.912 lei, iar lucrarile sunt aferente sectorului cadastral nr. 9 (zona Palangine) care acopera un numar de 1.359 de imobile. Aceste lucrari de cadastrare despovareaza persoanele cu venituri modeste sau fara venituri,…