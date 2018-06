Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Bode Miller s-a inecat in piscina. Micuța avea doar 19 luni. Tragedie in familia schiorului american Bode Miller (40 de ani). Fiica de 19 luni a spotivului a fost gasita fara suflat in piscina unui vecin din Cota de Caza (Los Angeles), unde campionul olimpic și soția erau oaspeți la o petrecere.…

- Fostul schior Bode Miller și soția sa, voleibalista Morgan Beck, sunt devastați dupa ce fetița lor cea mica, Emeline, și-a pierdut viața dupa ce a cazut in piscina unui vecin, la o petrecere. Tragedia s-a petrecut, ieri, in timp ce familia campionului mondial si olimpic Bode Miller se afla la o petrecere,…

- Familia campionului mondial si olimpic Bode Miller este in doliu! Fetița lui cea mica și a soției sale, voleibalista Morgan Beck, a murit in urma unui incident infiorator. La un an și șapte luni, Emeline a cazut in piscina unui vecin, unde avea loc o petrecere, titreaza jurnaliștii de la Daily Mail.…

- O fetița de 10 luni a murit dupa ce a alunecat din brațele mamei sale care incerca sa-și faca un selfie in timp ce se afla pe scarile rulante ale unui centru comercial. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere dintr-un mall din India, se poate observa cum o femeie cu un copil in brațe urca…

- Familia saxofonistului aradean, Adrian Creciunescu trece prin momente extrem de grele. Fetița lor cea mica este internata la spital, iar starea ei este una delicata. Inițial, s-a scris ca micuța ar fi in moarte celebrala, dar un apropiat al familiei a dezvaluit ca fetița traiește. Micuța are nevoie…

- Pamela Gidley, binecunoscuta actrița din “Twin Peaks”, a murit la 52 de ani. Vestea trista a fost data chiar de familia sa. Pamela Gidley s-a stins din viața la locuința sa din New hampshire (SUA), pe data de 16 aprilie, insa familia a preferat sa nu faca public decesul pana acum. Cauza morții sale…

- Un barbat s-a prezentat la Politie si a anuntat ca si-a omorat sotia si cei doi copii. Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii in timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia. Se vorbește…