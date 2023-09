Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea eșalon fotbalistic debuteaza cu un nou sezon competițional in acest weekend, cu 20 echipe aliniate la linia de start!Acestea au fost imparțite in 4 serii a cate 5 echipe, meciurile urmand a se disputa in sistem tur-retur de doua ori (2 tururi, 2 retururi), rezultand un total de 16…

- Miercuri, 30 august, de la ora 18.30, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CS Magura Cisnadie, joc din cadrul primei etape a Ligii Florilor MOL. Echipa noastra s-a impus cu scorul de 29-27 (16-14), dupa un meci echilibrat, intre doua dintre echipele…

- Noul sezon de Liga 2, ediția 2023-2024, va debuta in weekend, sambata, 5 august, de aceasta data televiziunile deținatoare de drepturi tv ale acestui campionat neprogramand niciun joc mai devreme, joi sau vineri, zile in care, de obicei, erau puse și partide din eșalonul secund. Prima runda are un meci…

- Tragerea la sorți a programului Ligii 2 Casa Pariurilor se va desfașura joi, 20 iulie 2023, de la ora 12:00, la sediul FRF, in sala Ioan Chirila.Evenimentul va fi transmis in direct pe YouTube FRF TV și pe pagina de Facebook Liga 2 Casa Pariurilor. Programul de disputare a primei faze a competitiei,…

- Steaua a plecat, luni, 10 iulie, in cantonamentul pe care il va organiza in Bulgaria, dupa stagiul de pregatire intern, de la Complexul Sportiv Steaua, din Ghencea. Peste Dunare, ”militarii” vor disputa mai multe teste. ”Roș-albaștrii au plecat in cantonament in Bulgaria Formația noastra a plecat in…

- Noul stadion din municipiul Targoviște, „Eugen Popescu”, inaugurat in urma cu doua luni, la meciul dintre echipa locala, Chindia și FC Voluntari, scor 2-2, in urma caruia formația dambovițeana a retrogradat in Liga 2, a fost inundat in urma unei „ruperi” de nori produse in aceasta dimineața. Continua…

- In perioada 19-23 iunie, Constanța a reunit cele mai bune jucatoare de fotbal ale cluburilor participante la Campionatul Național Under 13.Fete din toate colțurile țarii au venit pentru a lua parte la tabara de vara organizata de catre Federația Romana de Fotbal! La tabara au participat 46 de jucatoare…

- Chindia mișca greu pe piața transferurilor, dupa o retrogradare incredibila, la finalul primului și singurului meci jucat pe teren propriu in patru ani in prima liga, 2-2 cu FC Voluntari pe 19 mai. Din trupa care a picat in Liga 2 au ramas doar doi fotbaliști, Adrian Ionița și Andrei Șerban, pana de…