Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) se amână din cauza pandemiei de coronavirus Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) nu se va ține anul acesta la datele obișnuite, din cauza pandemiei de Covid-19, organizatorii anunțand amanarea celei de-a 19-a ediție a evenimentului cultural gazduit de Cluj-Napoca.“Am urmarit cu atențieevoluția situației din țara, dar și din restul lumii, unde mari festivaluri aufost amanate sau chiar anulate. Intreaga industrie de film se confrunta cuincertitudini, insa doua lucruri ne sunt clare, in acest moment: ediția cunumarul 19 nu mai poate avea loc intre datele anunțate, 29 mai - 7 iunie, darși faptul ca nu ne vom da batuți și vom… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

