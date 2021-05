Festivalul Neversea, reprogramat. Când speră organizatorii să aibă loc Cea de-a patra ediție a festivalului muzical Neversea, care urma sa se desfașoare in perioada 8-11 iulie, a fost reprogramat pentru o noua data, in 2021, au anunțat organizatori, miercuri, 19 mai, intr-un comunicat. Motivul: in luna iulie evenimentele culturale se pot desfașura cu un numar limitat de 2.500 de persoane, cu distanțare de doi metri patrați intre participanți. Organizatorii Neversea, anulat anul trecut din cauza pandemiei, spera ca festivalul se va putea desfașura dupa 1 august, cand autoritațile ar putea modifica normele, astfel incat sa creasca numarul participanților la spectacolele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a anunțat, luni, in Parlament, ca in Romania vor avea loc evenimente majore vor avea loc abia dupa 1 august, potrivit Digi24. Precizarile premierului vin in contextul in care organizatorii de festivaluri sunt nemulțumiți de faptul ca nu iși pot organiza evenimentele…

- De la 1 iunie, turistii vor putea sta pe plaja fara masca Foto: Sorin Cealera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : De la 1 iunie, turistii vor putea sta pe plaja fara masca, dar nu vom putea renunța la toate restricțiile, chiar de la începutul sezonului estival. O a doua etapa de…

- Incepand cu 1 iuie se elimina obligativitatea purtatului maștilor de protecție pe plajele de pe litoral, insa masura va fi codiționata de distanțarea șezlongurilor, iar sezonul estival va fi deschis in doua etape, transmite premierul Florin Cițu. „Sa putem sa fim pe litoral, pe plaja, fara masca, sa…

- Printre relaxarea restricțiilor se numara și renunțarea la masca pe plaja, în drumeții, dar și organizarea de evenimente private pentru persoanele vaccinate. Florin Cîțu susține ca evenimente pilot de acest tip vor fi organizate…

- Florin Cițu: Relaxarea masurilor va depinde de rata de vaccinare Florin Cîtu. Foto. gov.ro Relaxarea masurilor împotriva raspândirii coronavirusului va depinde de rata de vaccinare, a declarat astazi premierul Florin Cîțu. El a precizat ca ținta…

- Fara masca pe plaja sau la munte, restaurante sau hoteluri pe litoral cu capacitate 100% in interior și acces la evenimente private, de toate aceste beneficii se pot bucura persoanele vaccinate daca Romania trece de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie, a declarat premierul Florin Cițu.…

- Partidul Social Democrat va depune o initiativa legislativa, la Parlament, prin care va propune reducerea indemnizatiilor reprezentantilor in consiliile de administratie, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Intrebat daca PSD este de acord cu initiativa…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD de la Cluj și NEVERSEA de la Constanța spun ca se cauta soluții ca evenimentele sa poata fi organizate cu public in 2021. “Ne dorim sa gasim aceasta soluție alaturi de autoritați. Aceasta a fost și rugamintea noastra, sa nu renunțam la aceasta posibilitate de a reveni…