Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient COVID-19 care a decedat sambata, la Timisoara, a refuzat categoric tratamentul cu Remdesivir si nu le-a permis medicilor sa-i administreze medicamentul, desi era considerat cel mai potrivit pentru starea sa de sanatate, scrie News.ro.Barbatul de 50 de ani a ajuns la spital cu o…

- Teatrul National I.L.Caragiale va prezenta, in premiera pentru publicul din Statele Unite dar si din diaspora romana, cateva spectacole din repertoriu, in cadrul programului "Digital Stage" derulat de ICR New York.Inregistrari subtitrate in engleza ale acestor spectacole vor fi puse la dispozitie…

- "De cateva minute elicopterul SMURD decolase de la Timișoara catre Arad, unde urma sa fie pregatit pentru o noua urgența. In acea... The post Inca o data, viața ne-a demonstrat ca scrie cele mai frumoase povești… Cine l-a salvat pe Mario? appeared first on Renasterea banateana .

- Universitatea de Vest din Timișoara duce procesul educational online la un alt nivel, superior. Institutia de invatamant superior a decis sa foloseasca la maximum momentul actual si sa organizeze un program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesionala online Sub numele de „Resurse…

- Acesta este primul caz de transfer plasmatic de la un donator care a trecut prin boala si s-a imunizat la SARS-CoV-2, pana acum utilizandu-se plasma din banca Centrului Regional de Transfuzie Sanguina (CRTS) Timisoara. "A fost un colectiv medical impreuna cu care am decis cum sa injectam si…

- Timișorenii care au trecut prin centrul orașului au avut parte de o surpriza, in acest weekend. Intre Catedrala și Filarmonica a fost desenata o trecere de pietoni in forma de clape de pian.

- Intrebat despre cresterea numarului de masinilor iesite in trafic, ministul Velea a raspuns: „Este logica aceasta crestere, lumea a iesit la cumparaturi pentru sfintele sarbatori de Paste, au fost voluntari care au dus pasti si lumina acasa la cetateni, au fost multe actiuni de transport catre cei care…

- Intrucat masurile de protectie si siguranta impuse de autoritati raman inca in vigoare, Teatrul “Gulliver” continua sa ramana aproape de public si sa isi desfasoare activitatea in mediul online.