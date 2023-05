Festivalul Mamaia se reia, după 11 ani de pauză. Cine prezintă evenimentul Festivalul Mamaia se reia dupa 11 ani de pauza, la 60 de ani de la prima ediție. Evenimentul ar urma sa aiba loc in perioada 25 – 27 august 2023. Organizatorul festivalului va fi Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean ,,Teodor T. Burada’. Prezentatorii sunt Dan Negru și Octavian Ursulescu. Cei doi au mai prezentat in trecut acest eveniment. La ediția aceasta nu va fi un concurs, ci va fi o ediție de gala, dupa cum ne anunța organizatorii Mai precis vor avea loc trei seri de gala, cu o orchestra special alcatuita pentru Festivalul Mamaia de catre Ionel Tudor. Compozitorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

