Festivalul IntenCity 28-30 iunie 2024

- Organizatorii IntenCity au anutat, astazi, pe pagina de Facebook a festivalului, perioada in care va avea loc evenimentul de la Craiova. Este vorba despre zilele de 28, 29 si 30 iunie. De asemenea, au fost puse deja in vanzare abonamente la pretul de 150 de lei, pentru toate cele trei zile de festival,…

- David Ginesta Montes, antrenorul Rapidului la handbal feminin, a prefațat partida pe care giuleștenele o vor juca duminica impotriva celor de la Ferencvaros in Liga Campionilor. Aflata pe locul 7 in grupa B cu 7 puncte dupa 11 meciuri, Rapid este nevoita sa caștige partida din Sala Polivalenta impotriva…

- Cunoscuta companie Netflix a anuntat ca va aduce noi schimbari in randul utilizatorilor. Ei bine, compania a anunțat ca renunța definitiv la abonamentul Basic in tarile in care este disponibila versiunea cu reclame. In acest fel, utilizatorii vor fi nevoiți sa aleaga intre varianta cu reclame si un…

- CSM Bucuresti a surclasat echipa muntenegreana Buducnost BEMAX Podgorica, cu scorul de 44-26 (24-15), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CFR Calatori va emite, de la 1 ianuarie 2024, abonamentele saptamanale si lunare exclusiv in format digital fie tip "Card de Transport", fie sub forma de cod QR dinamic."In continuarea procesului de digitalizare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, CFR Calatori va emite abonamentele saptamanale si…

- Andra a cantat in fața a 10.000 de oameni la Sala Polivalenta din Cluj, de 1 Decembrie la concertul de folclor Tradițional 2.In public au fost parinții artistei, iar pe scena a urcat fratele ei, Sandel Mihai. Cei doi au cantat o melodie, care i-a facut pe parinți sa planga.Andra a oferit spectatorilor…

- Procesul Epic vs Google scoate la iveala o intelegere dintre Google si Spotify, prin care cea din urma era scutita de plata comisioanelor la abonamentele platite de utilizatori prin sistemul de plati din Play Store. Mai mult, pentru abonamentele noi contractate pe Android, Spotify platea doar 4%, in…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj desfașoara astazi, incepand cu ora 10:00, un exercițiu amplu de antrenament la BTArena - Sala Polivalenta din municipiul Cluj-Napoca.