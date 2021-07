Stiri pe aceeasi tema

- Primele nume de la Untold 2021, confirmate oficial! Festivalul UNTOLD din acest an nu va avea loc in august, cum fusese anunțat inițial, ci intre 9 și 12 septembrie. Oricine vrea sa vina la festival trebuie sa prezinte un certificat de vaccinare anti-Covid-19. David Guetta, Dimitri Vegas Like Mike,…

- Noul single „Remember” vine in așteptarea albumui de debut a lui Becky Hill. “Toata cariera mea a condus catre acest moment!”, spune Becky. “Am un single cu David Guetta, care sigur va fi hit, și un album la care am muncit toata viața de adult, care in sfarșit se va lansa. Am muncit din greu... View…

- Un singur participant dintre sutele de spectatori prezenti la cele patru evenimente-pilot culturale, organizate de autoritati la mijlocul lunii mai, s-a infectat cu SARS-COV-2. Anuntul a fost facut joi de Ministerul Culturii.

- UNOTLD 2021 este confirmat oficial. Festivalul UNTOLD din acest an nu va avea loc in august, cum fusese anunțat inițial, ci intre 9 și 12 septembrie. Oricine vrea sa vina la festival trebuie sa prezinte un certificat de vaccinare anti-Covid-19, dovada ca a trecut prin boala și are anticorpi sau sa…

- Teatrul Szigligeti din Oradea a invitat patru trupe de teatru din trei tari, Romania, Ungaria si Serbia, in Festivalul international "HolnapUtan" ("Poimaine"), ce va avea loc, in perioada 3-6 iunie, conform agerpres. "Festivalul international din acest an, ajuns la IX-a editie, isi propune sa prezinte…

- Serbia construieste o fabrica de vaccinuri pentru ca doreste ca cetatenii sai sa fie pe deplin protejati in fata noului tip de coronavirus si a unor virusuri similare pe viitor, precum si pentru a putea ajuta oamenii din regiune, din Europa si din intreaga lume, a declarat luni premierul sarb Ana…

- Luni dimineața s-a incheiat maratonul de vaccinare din București, care pare sa fi fost un mare succes. Pana duminica seara, peste 18.000 de persoane au primit prima doza de ser Pfizer la unul dintre cele 50 de cabinete organizate la Sala Palatului și Biblioteca Naționala. Așteptarile autoritaților au…

- Festivalul din Edinburgh se va ține anul acesta, iar ca sa respecte regulile sanitare, concertele vor fi in aer liber. Evenimentul a fost fixat intre 7 și 29 august. Spectacolele vor fi mai scurte fața de alți ani, iar scaunele pentru spectatori vor fi așezate la distanța unele de altele. Unele concerte…