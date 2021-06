Scurtmetrajul romanesc „Interfon 15”, de Andrei Epure, a fost selectat in competitia sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2021. Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc intre 6 si 17 iulie. Anul trecut, festivalul a avut loc in condiții neobișnuite din cauza pandemiei de coronavirus. Filmele selectate au fost prezentate in alte evenimente majore de gen. Semaine de la Critique, ajunsa la a 60-a editie, va avea loc intre 7 si 15 iulie. Treisprezece lungmetraje, dintre care sapte in competitie, toate filme de debut, si sase prezentate…