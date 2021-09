Stiri pe aceeasi tema

- Productia romaneasca „Imaculat”, de George Chiper-Lillemark si Monica Stan, selectata in competitia Giornate degli Autori, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Venetia, a fost recompensat sambata seara cu Premiul „Luigi De Laurentis” pentru film de debut, in valoare de 100.000 de dolari,…

- Lungmetrajul romanesc „Imaculat”, de George Chiper-Lillemark si Monica Stan, selectat in competitia Giornate degli Autori, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Venetia, a fost recompensat cu doua premii - Authors under 40 Award pentru scenariu si GdA Director Award.

- "Miracol", cel mai nou lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri, a fost selectionat in cadrul celei de-a 78-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia (Biennale Cinema), care are loc in perioada 1 - 11 septembrie. Potrivit unui comunicat al Institutului Cultural Roman…

- Cea de-a 78-a editie a Festivalului de Film de la Venetia va avea loc intre 1 si 11 septembrie, cu prezenta fizica, fiind asteptate astfel numeroase personalitati din industrie, precum Pedro Almodovar, Jamie Lee Curtis, Roberto Benigni si Bong Joon-ho. Romania este reprezentata de ”Miracol”, regizat…

- Romania este reprezentata la Festivalul de Film de la Venetia cu doua productii – ”Miracol”, de Bogdan George Apetri, in competitia Orizzonti, si ”Plastic semiotic”, scurtmetraj de Radu Jude, prezentat in afara concursului. Selectia a fost anuntata luni de Alberto Barbera, directorul artistic al festivalului.…

- Lungmetraje realizate de cineasti precum Pedro Almodovar, Pablo Larrain, Paul Schrader si Paolo Sorrentino au fost selectate in competitia de anul acesta a Festivalului de Film de la Venetia, unde Romania este reprezentata de doua productii - ”Miracol”, de Bogdan George Apetri, in competitia Orizzonti,…

- Lungmetrajul ''Miracol'', regizat de Bogdan George Apetri, si scurtmetrajul ''Plastic semiotic'', de Radu Jude, au fost selectate in programul celei de-a 78-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, au anuntat luni intr-o conferinta de presa organizatorii…