- Cu ocazia desfașurarii festivalurilor de muzica SIC Feszt 2023 in localitatea Arcuș și WAHA Festival 2023 din comuna Bațani, in perioada 10-15 august a.c., polițiștii vor acționa, in sistem integrat cu structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru preintampinarea evenimentelor negative. Pentru…

- Ministrul Adrian-Ioan Veștea s-a aflat astazi in județul Covasna, unde a verificat obiective de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naționala de Investiții. Astfel, la Spitalul Județean de Urgența "Dr. Fogolyan Kristof" din municipiul Sfantu…

- Varianta impușcarii intra in discuție doar daca animalul revine și viața cuiva va fi pusa in pericol, iar decizia aparține comisiei locale, condusa de primarul comunei. Edilul Ferencz Zoltan a declarat pentru Radio Tg.Mureș ca este vorba de o ursoaica cu pui care reacționeaza atipic, intai ataca omul…

- Cele cateva informații pe care am reușit sa le aflam in ultimele minute confirma una dintre cele mai șocante situații pe care le-am intalnit in ultimii ani:Intr-un azil de batrani din apropierea orașului Targu Mureș au fost gasite persoane in varsta care au ajuns din București și alte localitați, fiind…

- Campioanele județene la fotbal au susținut un baraj in dubla manșa, pentru promovarea in Liga a III-a, iar formațiile din zona noastra au fost repartizate in Regiunea a 3-a, returul fiind programat sambata, 24 iunie, cu jocurile: CS AS Prima Braduț, județul Covasna – Industria Galda, județul Alba 0-1…

- Campioanele județene la fotbal susțin un baraj in dubla manșa, pentru promovarea in Liga a III-a. Echipele din zona noastra sunt repartizate in Regiunea a 3-a, returul fiind programat sambata, 24 iunie, de la ora 17:30, cu meciurile: CS AS Prima Braduț din județul Covasna – Industria Galda din județul…

- Grav accident rutier in localitatea Brețcu, județul Covasna. Conform informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic, șoferul unui camion a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in scara unui bloc. Șoferul a decedat in urma impactului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…

- Patru jucatoare de la Sepsi SF.Gheorghe, respectiv Ana Maria Cristea, Ioana Lavinia Florea, Denisa Pavel și Anamaria Grigore, fac parte din lotul naționalei de handbal a Romaniei, categoria tineret, care se pregatește, in aceste zile, la Covasna, in vederea Campionatului European din aceasta vara. Turneul…